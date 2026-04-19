x
19 апреля 2026
|
Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране

время публикации: 19 апреля 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 16:52
Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня. По его словам, в Ормузском обстреле подверглись обстрелу французское и британское суда. "Это было не очень вежливо, правда?" – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп сообщил, что американские представители направляются в Исламабад для продолжения переговоров и прибудут туда в понедельник вечером.

По словам президента США, Иран ежедневно теряет 500 миллионов долларов из-за закрытия пролива, тогда как США "не теряют ничего", поскольку танкеры уже перенаправлены в порты Техаса, Луизианы и Аляски.

Трамп предупредил: если Тегеран откажется от "очень справедливой и разумной сделки", предложенной им, Соединенные Штаты уничтожат "все электростанции и все мосты в Иране". "Хватит быть хорошим парнем! Они рухнут быстро и легко. Если они не примут сделку, для меня будет честью сделать то, что должно было быть сделано другими президентами за последние 47 лет. Пора положить конец иранской машине убийств!" – заключил Трамп.

