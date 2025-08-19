x
19 августа 2025
В здании парламента Финляндии покончил с собой депутат

время публикации: 19 августа 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 21:29
В здании парламента Финляндии покончил с собой депутат
AP Photo/Sergei Grits

19 августа в здании парламента Финляндии был найден мертвым 30-летний депутат от социал-демократической партии Ээмели Пелтонен. Согласно публикациям СМИ, он покончил с собой. Официально эта информация не опровергается.

"Он был уважаемым и любимым членом коллектива, и его будет очень не хватать. Молодая жизнь оборвалась слишком рано. Мы соболезнуем близким и желаем им сил в этот тяжелый период, – сообщила глава фракции Тютти Туппуранен.

Как передает Гостелерадио Финляндии, в июне Пелтонен писал в Facebook о проблемах со здоровьем – он страдал заболеванием почек. В последние недели весенней сессии он отсутствовал на заседаниях парламента, а летом находился на больничном.

