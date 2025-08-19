Politico: Белый дом планирует провести встречу Трампа, Путина и Зеленского в Будапеште

Издание Politico со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщило, что Белый дом проверяет возможность проведения трехсторонней встречи с участием президентов США, России и Украины в Будапеште.

По информации издания, Секретная служба США начала подготовку к саммиту в Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан, поддерживает тесные контакты с Дональдом Трампом еще с времен его первого президентского срока.

В публикации говорится, что пресс-служба Белого дома пока не прокомментировала эту информацию.