x
19 августа 2025
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2025
|
19 августа 2025
|
последняя новость: 20:56
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Politico: Белый дом планирует провести встречу Трампа, Путина и Зеленского в Будапеште

США
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 19 августа 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 21:00
Politico: Белый дом планирует провести встречу Трампа, Путина и Зеленского в Будапеште
VIRGINIA MAYO/ AP

Издание Politico со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщило, что Белый дом проверяет возможность проведения трехсторонней встречи с участием президентов США, России и Украины в Будапеште.

По информации издания, Секретная служба США начала подготовку к саммиту в Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан, поддерживает тесные контакты с Дональдом Трампом еще с времен его первого президентского срока.

В публикации говорится, что пресс-служба Белого дома пока не прокомментировала эту информацию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook