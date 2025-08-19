x
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
последняя новость: 10:28
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

Во Флориде будет казнен убийца женщины, преступление было совершено 43 года назад

Судебные решения
Убийства
США
время публикации: 19 августа 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 10:29
Во Флориде будет казнен убийца женщины, преступление было совершено 43 года назад
Florida Department of Corrections via AP

На вечер 19 августа во Флориде (США) запланирована казнь 67-летнего Кейла Бейтса, приговоренного к высшей мере наказания за похищение и убийство женщины в 1982 году, сообщает Associated Press. Смертный приговор будет приведет в исполнение путем инъекции в тюрьме штата Флорида недалеко от Старка.

Бейтс был признан виновным в убийстве первой степени, похищении человека, вооруженном ограблении и покушении на сексуальное насилие, произошедшем 14 июня 1982 года в округе Бэй в районе Панхэндл, штат Флорида.

Кейл Бейтс похитил Джанет Уайт, отвел ее в лес, попытался изнасиловать, а потом зарезал ее и сорвал с ее пальца бриллиантовое кольцо, говорится в судебных документах.

Апелляции адвокатов Бейтса были отклонены.

Это будет десятый смертный приговор, приведенный в исполнение во Флориде в 2025 году. В течение следующего месяца в штате запланированы еще две казни.

В этом году в США по решению суда казнены 28 человек, и до конца 2025 года в семи штатах запланирована казнь еще по меньшей мере десяти человек.

