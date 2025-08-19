Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарской Женеве. При этом он отметил: возможно провести ее и в другой нейтральной стране.

Французский лидер рассказал, что на прошедшей в Вашингтоне встрече Трамп, Зеленский и европейские политики обсуждали возможность проведения двусторонней российско-украинской встречи, к которой потом присоединится и президент США Дональд Трамп.

Макрон подчеркнул: только сама Украина вправе решать, на какие уступки идти, и призвал проявлять предельную осторожность в вопросе о юридическом признании этих уступок международным сообществом. "Признавая возможность захвата территорий, вы открываете ящик Пандоры", – цитирует его Le Matin.