Испания: за последние два месяца более 1100 человек умерли от жары

Министерство окружающей среды Испании сообщило, что с середины мая по середину июля из-за аномальной жары в стране умерли 1180 человек. Для сравнения: за тот же период прошлого года было зафиксировано 114 смертей. Об этом сообщает Reuters.

С 16 мая по 13 июля в стране 76 раз объявлялись "красные предупреждения" об экстремальной жаре, тогда как годом ранее подобных уведомлений не было.

Наибольшему риску подверглись люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями; более половины жертв составили женщины.

Сильнее всего жара ударила по северу страны – в Галисии, Ла-Риохе, Астурии и Кантабрии, где ранее лето считалось относительно мягким.