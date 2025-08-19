x
19 августа 2025

Мир

Израильтянин, подозреваемый в убийстве женщины, помещен в одиночную камеру на Кипре

Убийства
Кипр
время публикации: 19 августа 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 10:52
Израильтянин, подозреваемый в убийстве женщины, помещен в одиночную камеру на Кипре
AP Photo/Petros Karadjias

36-летний Даниэль Зарог, задержанный в июле в турецкой части Кипра по запросу властей Израиля, был переведен в центральную тюрьму Лимассола, где находится в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, пишет "Мако". На ужесточении условий содержания настояли израильские власти, опасавшиеся, что Зарог, подозреваемый в убийстве, сбежит до экстрадиции в Израиль.

Ожидается, что экстрадиция будет согласована и осуществлена в течение ближайших месяцев.

Даниэль Зарог подозревается в убийстве 37-летней Альмог Перец на глазах ее детей и ранении еще двух человек – 38-летнего Шауля Переца (мужа Альмог и бывшего друга Зарога) и девушки-военнослужащей – в квартире жилого дома на улице Джо Амара в Ашдоде 24 марта 2024 года. Следствием было установлено, что Зарог выпустил восемь пуль (две попали в Альмог Перец, ранения оказались смертельными), две попали в Шауля Переца (ранение средней тяжести) и одна попала в девушку-военнослужащую (легкое ранение), успевшую выстрелить в убийцу, пишет "Мако".

После совершения преступления Даниэль Зарог выбросил одежду в мусорный бак, а также избавился от оружия (которое было найдено), отмечается в публикации со ссылкой на полицию Израиля. Впоследствии ему удалось вылететь из Израиля. В июле его задержали в городе Кириния (северное побережье острова Кипр, под контролем Турции) с поддельным испанским паспортом.

