Учительница-еврейка обвинила в антисемитизме руководство школы ООН в Нью-Йорке

Надин Себаг, проработавшая учителем французского языка в Международной школе ООН в Нью-Йорке 30 лет, подала в суд на учебное заведение. Согласно иску, еврейка Себаг была фактически выдворена с работы администрацией школы после того, как сообщила о систематических антисемитских оскорблениях в свой адрес, пишет The Washington free beacon.

В исковом заявлении утверждается, что в школе, где обучаются дети сотрудников ООН (стоимость обучения до 50 тысяч долларов в год), сложилась враждебная атмосфера по отношению к сотрудникам-евреям.

Коллега Надин Себаг, мусульманка Нихад Солиман, неоднократно заявляла в ее присутствии, что «евреями движут деньги», а также утверждала, что евреи «контролируют школу и весь Нью-Йорк».

В адрес учителей-евреев отпускались вульгарные шутки, касающиеся Холокоста и газовых камер.

В иске указано, что Надин Себаг подала восемь подробных жалоб, подкрепленных доказательствами, однако не получила ни одного содержательного ответа от администрации школы или совета попечителей. Вместо расследования действий Солиман школа инициировала 15-месячную проверку поведения самой Себаг. Это внутреннее расследование, которое истица называет "репрессиями", в итоге подорвало ее здоровье и вынудило уйти с работы.

В документе отмечается, что инциденты происходили на фоне тесных финансовых связей школы с иностранными донорами. В частности, в 2023 году Катар выделил школе 60 миллионов долларов, а представитель этого государства входит в совет ее попечителей.