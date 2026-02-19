x
19 февраля 2026
Израиль

ХАМАС назначает своих людей на ключевые посты и "передает" управление Газой технократам

Газа
ХАМАС
время публикации: 19 февраля 2026 г., 15:51 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 15:51
ХАМАС назначает своих людей на ключевые посты и "передает" управление Газой технократам
AP Photo/Jehad Alshrafi

Палестинская террористическая организация ХАМАС, заявляя о своей готовности передать управление сектором Газы новому комитету технократов, на деле укрепляет свой контроль, расставляя верных ХАМАСу людей на ключевых должностях в органах управления, собирая налоги и выплачивая зарплаты. Эти выводы приведены в отчете, подготовленном израильскими военными, с которым ознакомились в агентстве Reuters.

ХАМАС воспользовался соглашением о прекращении огня для возвращения своего контроля над районами, покинутыми израильскими войсками: хотя ЦАХАЛ контролирует более половины территории сектора Газы, почти все жители сектора находятся в районах, удерживаемых ХАМАСом.

В частности, ХАМАС назначил пятерых районных губернаторов, которые связаны с военизированным крылом группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", а также заменил ряд высокопоставленных чиновников в министерствах экономики и внутренних дел Газы.

Пресс-секретарь правительства ХАМАСа Исмаил ас-Сауабта опровергает, что это новые назначения. Он заявил, что речь идет о "временной замене опустевших во время войны должностей, чтобы предотвратить административный вакуум и обеспечить жителям сектора Газы жизненно необходимые услуги".

В январе ХАМАС добивался включения 10 тысяч своих боевиков в новую систему управления сектора Газы. В письме, которое ХАМАС разослал 40 тысячам своих активистов, государственных служащих и сотрудников служб безопасности, им рекомендуется сотрудничать с NCAG (National Committee for the Administration of Gaza – Национальный комитет для управления Газой), поскольку, заверяет руководство ХАМАС, оно работает над включением их в состав новой системы управления сектора.

Израиль
