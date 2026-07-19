В России разрешать регистрировать автомобили, похищенные за границей

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной думы проект закона, разрешающего регистрировать в России транспортные средства, находящиеся в международном розыске. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас транспорт, ввезенный в Россию и купленный россиянами, может оказаться в международном розыске по инициативе в том числе недружественных стран, и по закону любые регистрационные действия с такими машинами запрещены, – говорится в сопроводительной записке.

В международный розыск часто объявляют угнанные автомобили. Однако в российском МВД заявляют, что после начала "СВО" иностранные следственные органы перестали отвечать на запросы из России, и, таким образом, достоверно установить факт хищения нельзя. Новая мера призвана защитить новых владельцев, которых МВД РФ называет законными.