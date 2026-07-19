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Мир

"Мадяр": украинские дроны атаковали 13 энергообъектов в Крыму и четыре российских судна

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 19 июля 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 12:34
"Мадяр": украинские дроны атаковали 13 энергообъектов в Крыму и четыре российских судна
Wikipedia.org. Фото: U.S. Army USArmy EURAF by Susanne Goebel

В ночь на 19 июля подразделения Сил беспилотных систем Украины атаковали 59 целей в оперативном тылу российских войск. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр". По его словам, в рамках операции "Крымский рубильник off" были поражены 13 энергоузлов и подстанций на оккупированных территориях, восемь из них – в Крыму.

В Черном море, как утверждает Бровди, дроны СБС атаковали два танкера, сухогруз и плавучий кран, которые украинская сторона относит к российскому "теневому флоту". В операции участвовали подразделения 414-й, 412-й, 20-й и 427-й бригад Сил беспилотных систем.

По данным командующего СБС, с 1 по 19 июля в ходе операций "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" были атакованы 176 плавсредств и 96 энергетических узлов. Независимого подтверждения масштабов повреждений и состояния судов пока нет.

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