ВСУ: ночью перехвачены 18 из 41 ракет, 108 из 125 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 140 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 19 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 41 ракету (25 баллистических "Искандер-М"/С-400, 10 "Циркон", 3 "Оникс", 3 авиационные Х-59/69) и 125 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 18 ракет (включая 17 баллистических) и 108 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 23 ракет и 10 ударных БПЛА в 20 локациях, а также падения фрагментов в 18 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и Киевской области, есть погибшие и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В частности, была поражена нефтебаза в Вязниках – пригороде Ставрополя. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.