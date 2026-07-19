В Нешер вызваны полицейские саперы для проверки предмета, похожего на взрывное устройство

На улице Яфе-Ноф в Нешере возле припаркованного автомобиля найден подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

В район Гиват-Нешер прибыли сотрудники полиции отделения "Кармель" и саперы Прибрежного округа. Территория оцеплена, работают саперы.

Пресс-служба полиции передала, что улица Яфе-Ноф перекрыта для движения транспорта и людей в обоих направлениях.