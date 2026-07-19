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Израиль

В Нешер вызваны полицейские саперы для проверки предмета, похожего на взрывное устройство

Полиция
время публикации: 19 июля 2026 г., 16:24 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 16:24
В Нешер вызваны полицейские саперы для проверки предмета, похожего на взрывное устройство
Hadas Parush/Flash90

На улице Яфе-Ноф в Нешере возле припаркованного автомобиля найден подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

В район Гиват-Нешер прибыли сотрудники полиции отделения "Кармель" и саперы Прибрежного округа. Территория оцеплена, работают саперы.

Пресс-служба полиции передала, что улица Яфе-Ноф перекрыта для движения транспорта и людей в обоих направлениях.

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