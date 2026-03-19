19 марта 2026
|
последняя новость: 13:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Песков: трехсторонние переговоры об урегулировании в Украине "поставлены на паузу"

Украина
Война в Украине
США
Россия
время публикации: 19 марта 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 12:58
Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США по урегулированию в Украине "поставлены на паузу". Однако контакты по обмену пленными и телами погибших продолжаются.

Он отметил: двусторонняя российско-американская группа, занимающаяся экономическими вопросами, продолжает работу. Российскую делегацию на ней возглавляет Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

11 марта Специальный представитель президента США Стив Виткофф сообщил, что провел во Флориде переговоры с Дмитриевым. "Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", – написал российский чиновник в социальных сетях.

После встречи президент США Дональд Трамп сообщил о временном снятии санкций с российской нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоносителями. Многие европейские страны выступили против этого решения, поскольку Россия получает средства для финансирования войны против Украины.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook