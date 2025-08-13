x
13 августа 2025
13 августа 2025
Мир

Движение по борьбе с антисемитизмом: количество антисемитских инцидентов в мире выросло на 22%

Антисемитизм
время публикации: 13 августа 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 10:44
Движение по борьбе с антисемитизмом: количество антисемитских инцидентов в мире выросло на 22%
AP Photo/Jean-Francois Badias

По данным Движения по борьбе с антисемитизмом, число антисемитских инцидентов в июле 2025 года выросло на 22,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Всего же в июле 2025 года в мире зафиксировано 554 антисемитских инцидентов.

Наиболее часто евреи сталкивались с антисемитизмом в Великобритании. Далее следуют США, Германия, Канада и Ирландия. С начала года в мире было зафиксировано 3883 инцидента – на 9,4% больше, чем годом ранее, сообщает Ynet.

Все чаще жертвами антисемитизма становятся отправившиеся за границу израильтяне. Известны случаи, когда им отказывали в проживании, обслуживании, оскорбляли. При этом глава движения Саша Ройтман подчеркивает: речь именно об антисемитизме, поскольку израильские арабы такого отношения избегают.

Мир
