Движение по борьбе с антисемитизмом: количество антисемитских инцидентов в мире выросло на 22%

По данным Движения по борьбе с антисемитизмом, число антисемитских инцидентов в июле 2025 года выросло на 22,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Всего же в июле 2025 года в мире зафиксировано 554 антисемитских инцидентов.

Наиболее часто евреи сталкивались с антисемитизмом в Великобритании. Далее следуют США, Германия, Канада и Ирландия. С начала года в мире было зафиксировано 3883 инцидента – на 9,4% больше, чем годом ранее, сообщает Ynet.

Все чаще жертвами антисемитизма становятся отправившиеся за границу израильтяне. Известны случаи, когда им отказывали в проживании, обслуживании, оскорбляли. При этом глава движения Саша Ройтман подчеркивает: речь именно об антисемитизме, поскольку израильские арабы такого отношения избегают.