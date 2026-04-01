01 апреля 2026
01 апреля 2026
Трамп: США могут завершить военную операцию в Иране через две-три недели

время публикации: 01 апреля 2026 г., 01:16 | последнее обновление: 01 апреля 2026 г., 01:20
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что американская операция против Ирана может завершиться в ближайшие две-три недели. По его словам, для выполнения всех поставленных задач потребуется "две недели или, может быть, на несколько дней больше".

Выступая перед прессой, Трамп также вновь подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Эта позиция была сформулирована предельно жестко: США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием, при этом сам Тегеран может как пойти на соглашение, так и отказаться от него.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Трамп в частном порядке сообщил помощникам о готовности завершить кампанию против Ирана даже в том случае, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, а вопрос его полноценного открытия будет решаться позднее.

В свою очередь, глава военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни войны будут "решающими". По его словам, число выпущенных Ираном ракет и беспилотников за последние сутки оказалось самым низким с начала войны, однако Вашингтон по-прежнему готов усилить давление, если соглашение с Тегераном не будет достигнуто.

