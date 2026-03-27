27 марта 2026
последняя новость: 18:48
27 марта 2026
|
27 марта 2026
|
последняя новость: 18:48
27 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Связанные с Ираном хакеры заявили, что взломали личную почту директора ФБР

Иран
Хакеры
время публикации: 27 марта 2026 г., 17:41 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 18:14
Связанные с Ираном хакеры заявили, что взломали личную почту директора ФБР
AP Photo/Damian Dovarganes

Хакеры проиранской группы Handala объявили, что взломали личную электронную почту директора ФБР Каша Пателя.

Представитель министерства юстиции подтвердил агентству Reuters, что электронная почта Пателя была скомпрометирована.

Хакеры опубликовали фотографии директора ФБР и, как они утверждали, его резюме. ФБР не сразу ответило на запрос о комментарии.

