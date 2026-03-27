Связанные с Ираном хакеры заявили, что взломали личную почту директора ФБР

Хакеры проиранской группы Handala объявили, что взломали личную электронную почту директора ФБР Каша Пателя.

Представитель министерства юстиции подтвердил агентству Reuters, что электронная почта Пателя была скомпрометирована.

Хакеры опубликовали фотографии директора ФБР и, как они утверждали, его резюме. ФБР не сразу ответило на запрос о комментарии.