x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 13:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 13:51
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Три человека арестованы во Франции по подозрению в шпионаже и распространении российской пропаганды

время публикации: 26 ноября 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 13:51

Прокуратура Франции сообщила, что в рамках расследования деятельности французско-российской организации SOS Donbass арестованы три человека, подозреваемые в шпионаже на Россию и распространении российской пропаганды.

Среди задержанных – 40-летний мужчина, который был снят камерами наружного наблюдения, пытаясь установить у Триумфальной арки в Париже, 40-летняя женщина, возглавляющая SOS Donbass, и 63-летний мужчина, проживающий в Сен-Дени, к северу от Парижа.

Официальной целью организации является помощь жителям Восточной Европы в зоне конфликта. Однако французские спецслужбы заявляют, что ее действия представляют угрозу для национальных интересов Франции, и она ведет свою деятельность по заданию иностранного государства.

Как утверждается, глава организации, уроженка России, пыталась получить от менеджеров французских компаний информацию об их экономической деятельности их компаний. По данному делу был привлечен еще один человек. Он оставлен под полицейским наблюдением и должен раз в неделю отмечаться в участке.

Отметим, что российская "гибридная война", сочетающая пропагандистскую деятельность и диверсии, вызывает в Европе значительные опасения. Так, в последние месяцы многим аэропортам пришлось прекращать свою работу из-за дронов, которые, согласно подозрениям, были запущены российской стороной.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook