Три человека арестованы во Франции по подозрению в шпионаже и распространении российской пропаганды

Прокуратура Франции сообщила, что в рамках расследования деятельности французско-российской организации SOS Donbass арестованы три человека, подозреваемые в шпионаже на Россию и распространении российской пропаганды.

Среди задержанных – 40-летний мужчина, который был снят камерами наружного наблюдения, пытаясь установить у Триумфальной арки в Париже, 40-летняя женщина, возглавляющая SOS Donbass, и 63-летний мужчина, проживающий в Сен-Дени, к северу от Парижа.

Официальной целью организации является помощь жителям Восточной Европы в зоне конфликта. Однако французские спецслужбы заявляют, что ее действия представляют угрозу для национальных интересов Франции, и она ведет свою деятельность по заданию иностранного государства.

Как утверждается, глава организации, уроженка России, пыталась получить от менеджеров французских компаний информацию об их экономической деятельности их компаний. По данному делу был привлечен еще один человек. Он оставлен под полицейским наблюдением и должен раз в неделю отмечаться в участке.

Отметим, что российская "гибридная война", сочетающая пропагандистскую деятельность и диверсии, вызывает в Европе значительные опасения. Так, в последние месяцы многим аэропортам пришлось прекращать свою работу из-за дронов, которые, согласно подозрениям, были запущены российской стороной.