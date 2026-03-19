Школы закрыты – минздрав будет вакцинировать школьников в подземном комплексе "Ассута"

На фоне ситуации в сфере безопасности и в соответствии с указаниями министерства здравоохранения и Командования тылом открыт специальный пункт министерства здравоохранения для завершения вакцинации школьников в защищенном подземном комплексе "Ассута" в Рамат а-Хаяле, в сотрудничестве с компанией FEMI. Речь идет о первом шаге такого рода, цель которого – обеспечить непрерывность жизненно важных медицинских услуг для школьников даже в чрезвычайный период.

Пункт вакцинации обслуживается компанией FEMI в рамках сотрудничества со школьной медицинской службой министерства здравоохранения, он предназначен для учащихся, чьи программы вакцинации в школах были отложены из-за ситуации в сфере безопасности и приостановки работы учебных заведений по всей стране.

Прививки будут делать, в основном, учащимся первых и вторых классов ("алеф" и "бет"), дети получат вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы (MMRV), а также вакцину против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита (Tdap IPV).

Кроме того, учащимся восьмых классов ("хет") будут делать прививки против вируса папилломы человека.

Наряду с вакцинацией в комплексе будут проводиться и важные скрининговые проверки, которые обычно выполняются для школьников в обычное время, включая проверку зрения и контроль роста.