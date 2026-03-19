19 марта 2026
19 марта 2026
19 марта 2026
Экономика

Банк Израиля представил очередную реформу банковских комиссионных

Банк Израиля
Цены
время публикации: 19 марта 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 09:09
Банк Израиля представил очередную реформу банковских комиссионных
Yonatan Sindel/Flash90

Банк Израиля представил для ознакомления общественности проект третьей за последние годы реформы банковских комиссионных за обслуживание счета.

Согласно реформе, вместо различных тарифных "маршрутов", клиентам будет предлагаться единый тариф в размере до 10 шекелей за первые 100 операций на счете в месяц, и 1 шекель за каждую операцию сверх этого.

С клиентов, выполняющих не более двух операций на счете в месяц, будет взиматься комиссия в размере 5 шекелей.

От клиентов не потребуется никаких дополнительных действий. Клиенты, получавшие освобождение от комиссии, продолжат получать его.

По оценке Банка Израиля, больше всех от реформы выиграют малые бизнесы.

