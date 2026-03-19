Банк Израиля представил очередную реформу банковских комиссионных

Банк Израиля представил для ознакомления общественности проект третьей за последние годы реформы банковских комиссионных за обслуживание счета.

Согласно реформе, вместо различных тарифных "маршрутов", клиентам будет предлагаться единый тариф в размере до 10 шекелей за первые 100 операций на счете в месяц, и 1 шекель за каждую операцию сверх этого.

С клиентов, выполняющих не более двух операций на счете в месяц, будет взиматься комиссия в размере 5 шекелей.

От клиентов не потребуется никаких дополнительных действий. Клиенты, получавшие освобождение от комиссии, продолжат получать его.

По оценке Банка Израиля, больше всех от реформы выиграют малые бизнесы.