Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1408-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"

Минобороны РФ 1 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Храповщина, Новая Сечь, Хотень и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Лиман Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено до 15 боевиков и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Закотное, Бондарное, Краматорск, Константиновка, Резниковка, Николаевка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Вольное, Новокриворожье, Сергеевка, Красноярское, Кутузовка, Шевченко, Новый Донбасс, Торецкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Верхняя Терса, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Братское и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов Запорожской области, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция RADA израильского производства и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, судя по ежедневным сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 61 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 106444 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26826 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50530 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).