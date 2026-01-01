x
01 января 2026
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2026
|
01 января 2026
|
последняя новость: 16:00
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ГУР: командир РДК Капустин жив, операция спецслужб РФ провалилась

Война в Украине
Украина
время публикации: 01 января 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 15:08
ГУР: командир РДК Капустин жив, операция спецслужб РФ провалилась
Кадр из видео ГУР Украины

Главное управление разведки Украины уведомило, что Денис Капустин (White Rex), которого называют командиром "Русского добровольческого корпуса", жив. 27 декабря российские и украинские СМИ объявляли о его гибели.

Сообщение проиллюстрировано видеозаписью, на которой глава ГУР Кирилл Буданов поздравляет Капустина "с возвращением".

"Убийство Дениса Капустина, командира подразделения РДК, воюющего против Москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов. В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц – заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей", – передает ГУР

"Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. На данный момент командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", – доложил Тимур.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и отличное выполнение спецоперации.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 декабря 2025

СМИ сообщили о гибели в Запорожской области командира "Русского добровольческого корпуса" Капустина