ГУР: командир РДК Капустин жив, операция спецслужб РФ провалилась

Главное управление разведки Украины уведомило, что Денис Капустин (White Rex), которого называют командиром "Русского добровольческого корпуса", жив. 27 декабря российские и украинские СМИ объявляли о его гибели.

Сообщение проиллюстрировано видеозаписью, на которой глава ГУР Кирилл Буданов поздравляет Капустина "с возвращением".

"Убийство Дениса Капустина, командира подразделения РДК, воюющего против Москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов. В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц – заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей", – передает ГУР

"Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. На данный момент командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", – доложил Тимур.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и отличное выполнение спецоперации.