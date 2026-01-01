Взрыв и пожар на курорте в Швейцарии, десятки погибших

Уточняются данные о последствия взрыва и пожара во время празднования Нового года в баре Le Constellation на альпийском курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале.

Взрыв и пожар произошли примерно в 01:30 в помещении бара, способного принять до 400 гостей.

СМИ, ссылаясь на источники в регионе, пишут, что число жертв может исчисляться десятками, а количество раненых – не менее 100.

"Предположительно, погибли несколько десятков человек", – заявил журналистам Фредерик Гислер, начальник полиции кантона Вале.

Министерство иностранных дел Италии сообщило, что в результате взрыва и пожара погибли около 40 человек.

Сообщается, что среди погибших и пострадавших есть иностранные туристы.

Пострадавших доставляют в больницы, были задействованы вертолеты спасательных служб. Известно, что многие пострадавшие в тяжелом состоянии. Их доставляют в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать использование пиротехники. Версия о теракте, судя по всему, тоже рассматривается, но не является основной.

Территория в районе бара оцеплена.