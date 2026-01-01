x
01 января 2026
|
последняя новость: 11:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2026
|
01 января 2026
|
последняя новость: 11:17
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

С Кораном и под землей: Зохран Мамдани принес присягу мэра Нью-Йорка

США
Нью-Йорк
Муниципальные выборы
время публикации: 01 января 2026 г., 10:05 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 10:10
С Кораном и под землей: Зохран Мамдани принес присягу мэра Нью-Йорка
AP Photo/Yuki Iwamura

Демократ-социалист Зохран Мамдани вступил в должность мэра Нью-Йорка. Церемония состоялась вскоре после наступления Нового года на закрытой в 1945 году станции метро City Hall, расположенной недалеко от мэрии.

34-летний Мамдани – самый молодой за долгие годы мэр крупнейшего города США и первый мусульманин, занявший этот пост. Присягу он принес на Коране. Уроженец Уганды не имеет практического опыта управления – он был депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорка от Куинса.

"Это огромная честь. Завтра мы вместе начнем нашу каденцию. То, что я принес присягу на станции Old City Hall – свидетельство важности общественного транспорта для жизнеспособности, здоровья и наследия нашего города", – заявил градоначальник.

Политический аутсайдер, бросивший вызов истеблишменту демократической партии, одержал победу под лозунгами борьбы с дороговизной жизни, обещая доступное жилье, бесплатный транспорт, дешевое здравоохранение. При этом вопрос об источниках финансирования этих программ остается открытым.

Мамдани – противник Израиля, в прошлом призывавший к "глобальной интифаде". В его окружении много антисионистов: 20% его переходной администрации связаны с антсионистскими группами. Это вызывает значительные опасения в еврейской общине Нью-Йорка.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 декабря 2025

Мамдани назначил пропалестинского адвоката на должность главного юридического советника мэрии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 декабря 2025

AP: кадровик Мамдани, "мать еврейских детей", ушла с поста из-за антисемитских постов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 декабря 2025

Мамдани сообщил, что переедет из льготного жилья в резиденцию мэра Нью-Йорка
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 ноября 2025

Мамдани заявил, что по-прежнему считает Трампа "фашистом"