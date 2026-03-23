Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спасением дрейфующего российского танкера займется Ливия

время публикации: 23 марта 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 13:03
Sri Lankan Air Force via AP

Национальная нефтяная компания Ливии сообщила, что берет на себя работы по спасению танкера российского теневого флота Arctic Metagaz, который был атакован в начале марта у ее берегов, предположительно – украинскими морскими дронами.

Судно с грузом сжиженного газа направлялось из Мурманска в сторону Суэцкого залива. После удара на нем возник пожар, экипаж был эвакуирован. Несмотря на то, что пламя не затронуло резервуары с газом, дрейфующее в Средиземном море судно превратилось в бомбу замедленного действия.

Ливийская компания сообщила о заключении контракта с итальянской фирмой Eni. "Справиться с экологической угрозой вполне возможно. Судно будет отбуксировано в один из наших портов. Меры по снижению загрязнения уже принимаются", – говорится в заявлении.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2026

"Может взорваться в любой момент": недалеко от Италии дрейфует брошенный российский танкер
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2026

У берегов Ливии горит российский танкер с газом, экипаж покинул судно