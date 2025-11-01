Кровная вражда на Крите: не менее двух погибших, десять раненых в перестрелке

В деревне Воризия, расположенной на Крите в районе Ираклиона, произошла масштабная перестрелка, в результате которой не менее двух человек погибли и не менее десяти человек получили ранения. По данным местных СМИ, причиной перестрелки стало обострение многолетней вражды между двумя местными семьями.

Как сообщает Greek Reporter, накануне на стройке, принадлежащей одной из семей, произошел взрыв. Перестрелка, по всей видимости, стала попыткой отомстить за это нападение.

По данным предварительного расследования, вооруженные люди въехали в Воризию и открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия. Стрельба продолжалась продолжительное время и была слышна в окрестных районах.

По официальным данным, погибли мужчина и женщина, местные источники сообщают о трех погибших. Не менее десяти человек, включая ребенка, получили ранения.

Из-за опасной обстановки полиция временно не разрешала спасательным службам въехать в деревню. В Воризию направлены крупные силы полиции.