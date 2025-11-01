Совбез ООН поддержал автономный статус Западной Сахары под суверенитетом Марокко

Совет безопасности ООН проголосовал за инициированную США резолюцию, поддерживающую признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой, спорной территорией на северо-западе Африки. "Подлинная автономия под марокканским авторитетом – самый реалистичный вариант урегулирования", – говорится в документе.

В поддержку решения проголосовали 11 государств, три члена Совбеза – Россия, Китай и Пакистан – выступили против. Алжир, поддерживающий действующих в Западной Сахаре сепаратистов из "Фронта Полисарио", в голосовании участия не принимал.

Король Марокко Мухаммад Шестой приветствовал решение Совета безопасности и высказался за диалог с Алжиром. Представитель "Полисарио" при ООН Сиди Мухаммад Омар заявил, что резолюция не наделяет законным статусом марокканскую оккупацию Западной Сахары.