В РФ писателя Дмитрия Быкова заочно приговорили к 7 годам лишения свободы

1 октября Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии писателя Дмитрия Быкова, обвиняемого "в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента" (пункт "д" статьи 207.3 УК РФ).

Приговор вынесла судья Анастасия Баранова.

Поводом для дела стало интервью Быкова каналу "Популярная политика". В октябре 2023 года писатель обсуждал с ведущими канала российский обстрел села Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек.

Несколько недель назад Росфинмониторинг внес Дмитрия Быкова в перечень "террористов и экстремистов".

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. Ряд российских издательств и книжных магазинов прекратили продавать его книги.

Минюст РФ включил Быкова в реестр "иноагентов" в июле 2022-го. Сначала его дважды оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента" в постах в соцсетях, а затем завели уголовное дело. МВД России объявило писателя в розыск.

В феврале 2024 года московский суд также оштрафовал Быкова по административной статье об участии в деятельности "нежелательной" организации.