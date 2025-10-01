Итальянские порты Генуя и Ливорно отказались обслуживать израильский контейнеровоз

Портовые рабочие итальянского Ливорно 30 сентября в знак солидарности с Газой отказались обслуживать израильский контейнеровоз Zim Virginia, и тому пришлось порт. Об этом сообщает издание Corriere Marittimo.

"Это важный результат не только для портовиков, но и для всего города. Мы категорически отвергаем стратегию геноцида, которой придерживается правительство Нетаниягу. То, что происходит в Газе, – не война, а геноцид, устроенный нацистско-фашистским правительством Нетаниягу", – заявил профсоюзный лидер Джанфранко Францезе.

Несколько дней назад судно отказались обслуживать и докеры Генуи. Более 25000 человек вышли на улицы города, чтобы выразить протест против захода в порт израильского контейнеровоза и выразить поддержку направляющейся в Газе флотилии пропалестинских активистов.