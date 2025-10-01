Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1316-й день войны

Минобороны РФ 1 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Искриковщина, Кондратовка, Мезеновка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бологовка, Волчанск и Григоровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Купянск Харьковской области, Александровка, Новоселовка, Ямполь и Яцковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Иванополье, Константиновка, Пазено, Плещеевка, Северск и Черкасское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 305 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 152-мм пушку "Гиацинт-Б". Уничтожены пять складов боеприпасов и горючего. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноармейск, Красный Лиман, Петровка, Родинское и Торецкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак" и три пикапа. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Степовое Запорожской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87502 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25314 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43010 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).