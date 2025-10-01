В Германии при взлете был обстрелян транспортный самолет бундесвера

Несколько дней назад на авиабазе Целле в федеральной земле Нижняя Саксония неизвестные сразу после взлета обстреляли пиротехникой транспортный самолет С130. Об этом пишет Der Spiegel.

Инцидент произошел 26 сентября около полудня. Самолет не пострадал. Представитель бундесвера рассказал изданию, что, скорее всего, использовалась новогодняя ракета.

Полиция и вооруженные силы начали расследование. Территория вокруг базы была прочесана с собаками, однако никаких следов найти не удалось. Возбуждено уголовное дело.