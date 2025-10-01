x
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
Мир

В Германии при взлете был обстрелян транспортный самолет бундесвера

Германия
время публикации: 01 октября 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 09:49
AP Photo/Michael Sohn

Несколько дней назад на авиабазе Целле в федеральной земле Нижняя Саксония неизвестные сразу после взлета обстреляли пиротехникой транспортный самолет С130. Об этом пишет Der Spiegel.

Инцидент произошел 26 сентября около полудня. Самолет не пострадал. Представитель бундесвера рассказал изданию, что, скорее всего, использовалась новогодняя ракета.

Полиция и вооруженные силы начали расследование. Территория вокруг базы была прочесана с собаками, однако никаких следов найти не удалось. Возбуждено уголовное дело.

