Хегсет обещал избавить американскую армию от "идеологического мусора"

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет выступили на прошедшем к Куантико, штат Вирджиния, совещании высшего командного состава вооруженных сил, на котором были собраны сотни генералов и адмиралов. По словам министра, единственная задача Пентагона – подготовка к войне.

Хегсет заявил, что пацифизм наивен и опасен. "Добро пожаловать в Военное министерство, потому что эра Министерства обороны закончилась. Если враги решат бросить нам вызов, они будут разгромлены жестокостью, точностью и свирепостью", – цитирует его радио "Свобода".

Он сообщил, что избавит армию от политической корректности и "идеологического мусора". Его план развития вооруженных сил предусматривает отказ от политики инклюзивности и ужесточение требований к физической подготовке. "В армии не будет мужчин в юбках и толстых генералов", – сказал министр, предложив несогласным подать в отставку.

Президент США заявил, что новая администрация возродит в армии воинский дух. "Мы победили в Первой Мировой войне, Второй Мировой войне и во всех остальных войнах", – сказал он, напомнив об увеличении военного бюджета. Трамп также заявил, что учебными полигонами армии станут американские города, сообщает BBC.