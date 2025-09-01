Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1286-й день войны

Минобороны РФ 1 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка сил специальных операций в районах населенных пунктов Павловка, Великая Березка, Алексеевка, Ястребиное, Юнаковка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое и Волчанск Харьковской области. Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская Андреевка, Новосергеевка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 24 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пазено, Северск, Константиновка, Федоровка, Марково, Николаевка, Миньковка, Васюковка, Иванополье и Переездное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены склад материальных средств и склад горюче-смазочных материалов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Белицкое, Родинское, Красный Лиман, Удачное, Красноармейск и Лысовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Ольговское Запорожской области и Вороное Днепропетровской области. Противник потерял свыше 220 военнослужащих и семь автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степногорск Запорожской области, Отрадокаменка, Львово, Антоновка, Белозерка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, 10 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления и цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80972 беспилотных летательных аппарата, 627 зенитных ракетных комплексов, 24910 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29143 орудия полевой артиллерии и миномета, 40818 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 125700 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).