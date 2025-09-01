Генштаб ВСУ: перехвачены 86 из 76 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 25 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 1 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 86 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 76 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 10 БПЛА в шести локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 1 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 25 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Крыма, Краснодарского края и Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.