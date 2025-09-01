Землетрясение в Афганистане: более 800 погибших, тысячи пострадавших

Министерство внутренних дел Афганистана (структура "Талибана") подтвердило гибель более 800 человек в результате землетрясения в восточных провинциях, в горном регионе Гиндукуш. Предварительное число пострадавших: свыше 2800.

Больше всего жертв в провинции Кунар. Также известно о множество погибших в Нангархаре.

Сведения о жертвах уточняются.

31 августа на востоке Афганистана, в горном регионе Гиндукуш, произошло землетрясение магнитудой около 6. Затем последовал ряд повторных подземных толчков. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 50 км к северо-востоке от Джалалабада, в 34 км к юго-западу от Асадабада (провинция Кунар).

Начата поисково-спасательная операция. Действия спасателей затруднены, так как причинен ущерб в труднодоступных районах.

За последние десятилетия самые тяжелые последствия от землетрясения в Афганистане-Пакистане были 8 октября 2005-го, когда погибли около 86 тысяч человек (тогда магнитуда землетрясения была 7,6). 7 октября 2023 в результате землетрясения в афганской провинции Герат погибли более 2000 человек.