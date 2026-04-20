последняя новость: 09:53
Во Франции предстанет перед судом афганец, подозреваемый в сексуальном насилии над овцами

время публикации: 20 апреля 2026 г., 09:31 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 09:47
Во Франции предстанет перед судом афганец, подозреваемый в сексуализированном насилии над овцами
AP Photo/Manu Fernandez

19-летний выходец из Афганистана предстанет перед судом во Франции за сексуальное насилие над животными. Согласно следствию, от его действий пострадало по меньшей мере шесть овец и коз, некоторые из них – неоднократно.

Юноша был арестован в городе Ле-Пен-Мирабо, расположенном недалеко от Марселя. Как сообщает радио Maritima, задержание произошло прямо на месте преступления – учебной ферме, которая была реабилитационным центром для животных, пострадавших от недостатка ухода.

Первые преступления были совершены в феврале. "Мы были в шоке. Даже не думали, что так можно поступить с животными. Одно из животных, молодая овечка, трижды подвергалась нападению. В одном из случаев травмы были настолько тяжелыми, что мы думали – мы ее потеряем", – рассказывает директор фермы Кассандра Сортино.

На месте были установлены видеокамеры, передающие на телефоны изображения в режиме реального времени. Они позволили задержать подозреваемого во время преступных действий. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными.

