Посол Франции в Израиле: "Палестина будет маленьким демилитаризованным государством"

Посол Франции в Израиле Фредерик Журнес в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" прокомментировал заявление президента Эммануэля Макрона о скором признании палестинского государства.

"В прошлом мы колебались, но сейчас цель этого решения – содействовать окончанию войны. Это будет маленькое демилитаризованное государство, которое должно будет согласиться на мир с Израилем и сделать учебники менее радикальными", – сказал он.

Напомним, что Государственный секретарь США Марко Рубио возложил на президента Франции Эммануэля Макрона часть ответственности за срыв соглашения между Израилем и ХАМАСом. 24 июля французский лидер заявил о готовности признать палестинское государство.

"В принципе, мы договорились о прекращении огня. Израиль пошел на уступки, серьезные уступки, на которых настаивал ХАМАС. Но ХАМАС вернулся и отверг соглашение – кстати, сделав это в тот же день, когда Макрон выступил со своим заявлением. И ХАМАС сказал: "Мы выигрываем пиар-войну"", – заявил американский политик.