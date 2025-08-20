x
|
20 августа 2025
Министр обороны Польши: в Люблинском воеводстве взорвался российский беспилотник

время публикации: 20 августа 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 22:22
Министр обороны Польши: в Люблинском воеводстве взорвался российский беспилотник
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш официально подтвердил публикации СМИ, согласно которым рядом с деревней Осины в Люблинском воеводстве взорвался российский беспилотный летательный аппарат.

"Россия вновь провоцирует страны NATO", – заявил он на пресс-конференции, добавив, что союзники по Североатлантическому альянсу извещены об инциденте.

Взрыв произошел 20 августа около двух часов ночи. Пострадавших не было, но в нескольких домах выбило окна. На месте взрыва образовался кратер диаметром в шесть метров. Согласно СМИ, речь идет о БПЛА "Герань". Как заявляют польские военные, дрон был оснащен двигателем китайского производства.

