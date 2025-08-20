Глава МИД России предложил не спешить с проведением встречи Путина с Зеленским

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к повышению уровня переговоров с Украиной, однако дал понять, что официальная Москва считает переговоры на высшем уровне преждевременными.

"Мы готовы к любым форматам, но, когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", – заявил чиновник.

По словам министра, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом внес предложение повысить уровень глав делегаций: "Эта идея была позитивно воспринята президентом Трампом. Мы рассчитываем, что он разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию".

Лавров также выступил против обсуждения вопросов, связанных с безопасностью в Украине, без участия России. "Я уверен, что на Западе и прежде всего в США прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без РФ – это утопия, это путь в никуда", – цитирует его "Интерфакс-Украина".