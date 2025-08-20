Reuters: 59% американцев считают военную реакцию Израиля в Газе чрезмерной

Согласно данным последнего опроса, проведенного Reuters совместно с компанией Ipsos, 58% американцев считают, что все страны-члены ООН должны признать Палестину в качестве независимого государства. 33% выступили против этого, и 9% воздержались от ответа.

В сообщении Reuters отмечается, что опрос проводился в течение шести дней после того, как Канада, Великобритания и Франция объявили о намерении признать государство Палестина.

Опрос также выявил критическое отношение граждан США к действиям Израиля в секторе Газы. 65% респондентов заявили, что США должны вмешаться и помочь жителям Газы, столкнувшимся с угрозой голода. 59% считают военную реакцию Израиля в Газе чрезмерной. Аналогичный вопрос был задан американцам во время опроса, проводившегося в феврале, и тогда 53% заявили, что считают действия Израиля непропорциональными.

В онлайн-исследовании приняли участие 4446 взрослых американцев по всей стране. Опрос проводился на фоне обсуждения возможного перемирия между Израилем и ХАМАС, а также сообщений международных организаций о критической гуманитарной ситуации в Газе.