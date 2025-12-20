Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1396-й день войны

Минобороны РФ 20 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области. Нанесено поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Искрисковщина, Никольское, Рыжевка и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Терновая, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой, Моначиновка, Парноватое, Самборовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Миньковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики и продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Водянское, Вольное, Грузское, Завидо-Кудашево, Новоалександровка, Новокриворожье и Самарское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка Днепропетровской области, Гуляй-поле, Косовцево и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка Запорожской области, Никольское и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 985 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 619 танков и других боевых бронированных машин, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 546 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).