"Дело Эпштейна": министерство юстиции США удалило обнаженные фото, позволяющие найти жертв

Министерство юстиции США удалило со своего сайта тысячи документов по делу Эпштейна, поскольку жертвы преступлений пожаловались на то, что материалы позволяют установить их личность. Об этом сообщает BBC.

Адвокаты пострадавших заявляют: документы не были отредактированы подобающим образом перед публикацией, в результате чего в открытом доступе оказались адреса электронной почты, а также обнаженные фотографии, позволяющие найти около 100 жертв.

"Это стало результатом технической или человеческой ошибки. Удалены для дополнительного редактирования все документы, о которых говорится в обращениях пострадавших и их юристов. Также идет проверка, есть ли другие документы, которым требуется редактирование. Значительное количество их найдено и также удалено", – говорится в заявлении, поданном министерством в суд.

30 января, в день публикации последней партии материалов, два адвоката, представляющие жертв, подали в федеральный суд Нью-Йорка протест от их имени, заявив, что речь идет о самом возмутительном в истории США единовременном нарушении права на тайну личной жизни. Одна из пострадавших сообщила, что после публикации столкнулась с угрозами убийства.