x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 21:58
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Дело Эпштейна": министерство юстиции США удалило обнаженные фото, позволяющие найти жертв

Суд
США
Файлы Эпштейна
время публикации: 03 февраля 2026 г., 20:50 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 21:33
"Дело Эпштейна": министерство юстиции США удалило обнаженные фото, позволяющие найти жертв
AP Photo/Jon Elswick

Министерство юстиции США удалило со своего сайта тысячи документов по делу Эпштейна, поскольку жертвы преступлений пожаловались на то, что материалы позволяют установить их личность. Об этом сообщает BBC.

Адвокаты пострадавших заявляют: документы не были отредактированы подобающим образом перед публикацией, в результате чего в открытом доступе оказались адреса электронной почты, а также обнаженные фотографии, позволяющие найти около 100 жертв.

"Это стало результатом технической или человеческой ошибки. Удалены для дополнительного редактирования все документы, о которых говорится в обращениях пострадавших и их юристов. Также идет проверка, есть ли другие документы, которым требуется редактирование. Значительное количество их найдено и также удалено", – говорится в заявлении, поданном министерством в суд.

30 января, в день публикации последней партии материалов, два адвоката, представляющие жертв, подали в федеральный суд Нью-Йорка протест от их имени, заявив, что речь идет о самом возмутительном в истории США единовременном нарушении права на тайну личной жизни. Одна из пострадавших сообщила, что после публикации столкнулась с угрозами убийства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

Источник ФБР: Эпштейн был "управляющим активами" Путина
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

Стармер призвал бывшего принца Эндрю дать показания Конгрессу США по делу Эпштейна
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 января 2026

Министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона файлов по делу Эпштейна