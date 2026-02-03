x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 20:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 20:15
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ и полиция задержали группу контрабандистов на границе с Египтом

Контрабанда
ЦАХАЛ
Египет
время публикации: 03 февраля 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 19:56
ЦАХАЛ и полиция задержали группу контрабандистов на границе с Египтом
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции 80-й дивизии, ВВС, подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции и ШАБАКа на границе с Египтом была задержана группа израильских контрабандистов.

Операция проводилась в понедельник, 2 февраля. Силы были подняты по тревоге наблюдательницами ЦАХАЛа.

Задержаны трое подозреваемых, изъяты внедорожники и беспилотные летательные аппараты.

Подозреваемые переданы полиции Израиля для дальнейшего расследования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2026

Бецалель Зини, брат главы ШАБАКА, является одним из подозреваемых по делу о контрабанде в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2026

847-й день войны: действия в Газе, Ливане и Сирии, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2026

Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на границе с Египтом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2026

В ходе операции ЦАХАЛа в районе Хеврона задержаны четверо торговцев оружием