ЦАХАЛ и полиция задержали группу контрабандистов на границе с Египтом

В ходе совместной операции 80-й дивизии, ВВС, подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции и ШАБАКа на границе с Египтом была задержана группа израильских контрабандистов.

Операция проводилась в понедельник, 2 февраля. Силы были подняты по тревоге наблюдательницами ЦАХАЛа.

Задержаны трое подозреваемых, изъяты внедорожники и беспилотные летательные аппараты.

Подозреваемые переданы полиции Израиля для дальнейшего расследования.