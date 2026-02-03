ЦАХАЛ и полиция задержали группу контрабандистов на границе с Египтом
время публикации: 03 февраля 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 19:56
В ходе совместной операции 80-й дивизии, ВВС, подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции и ШАБАКа на границе с Египтом была задержана группа израильских контрабандистов.
Операция проводилась в понедельник, 2 февраля. Силы были подняты по тревоге наблюдательницами ЦАХАЛа.
Задержаны трое подозреваемых, изъяты внедорожники и беспилотные летательные аппараты.
Подозреваемые переданы полиции Израиля для дальнейшего расследования.
