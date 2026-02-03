x
Мир

В Ливии убит Сайф аль-Ислам Каддафи, сын свергнутого диктатора

Ливия
время публикации: 03 февраля 2026 г., 21:35 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 21:41
В Ливии убит Сайф аль-Ислам Каддафи, сын свергнутого диктатора
AP Photo/Ben Curtis

На северо-западе Ливии убит Сайф аль-Ислам Каддафи, сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об этом сообщили близкие Сайф аль-Ислама и его советник Абдулла Отман.

Детали происшедшего остаются неясными. По некоторым сведениям, он стал жертвой покушения, в котором участвовали четыре человека – им удалось скрыться. По другой информации, он погиб в столкновении с бойцами 444-й бригады – ополчения, признающего власть международно признанного правительства Ливии.

Сайф аль-Ислам был вторым сыном Каддафи от брака с Сафией Фаркаш и считался его предполагаемым наследником. Муаммар Каддафи был свергнут и убит разъяренной толпой в октябре 2011 года, а его сын – арестован действующим в аз-Зинтане ополчением. Действующее в Триполи правительство заочно приговорило его к смертной казни.

В 2017 году Сайф аль-Ислам был освобожден, но по-прежнему находился в розыске Интерпола по обвинениям в преступлениях против человечности. В 2021 году он попытался выставить кандидатуру на президентских выборах, но ему отказали в регистрации. В итоге выборы не состоялись.

Мир
