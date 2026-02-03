x
Мир

Белый дом после перехвата БПЛА рядом с авианосцем США: "Переговоры с Ираном пока в расписании"

США
Иран
время публикации: 03 февраля 2026 г., 21:01 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 21:01
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
AP Photo /Evan Vucci

Несмотря на инцидент с беспилотником в Аравийском море в Белом доме надеются, что запланированные на конец недели переговоры с Ираном состоятся.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News заявила, что посланник президента США Стив Виткофф "планирует провести переговоры в конце этой недели, на данный момент эти переговоры фигурируют в расписании".

Во вторник, 3 февраля, американские военные сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный источник.

По информации агентства, для перехвата беспилотника Shahed-139 был задействован самолет F-35.

