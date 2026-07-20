Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1608-й день войны

Минобороны РФ 20 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белый Колодезь и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николайполье, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Артема, Грузское, Белозерское, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Заливное, Сорочино, Зоревка и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 505 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион". Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 185525 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30222 танка и других боевых бронированных машин, 1761 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35829 орудий полевой артиллерии и минометов, 66970 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 233200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.