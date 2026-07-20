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Мир

Кир Страмер покинул пост премьер-министра Великобритании

Великобритания
время публикации: 20 июля 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 13:40
Кир Страмер покинул пост премьер-министра Великобритании
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Кир Стармер, который 20 июля покидает пост премьер-министра Великобритании, выступил с прощальной речью. Уже сегодня король Карл Третий поручит формирование нового кабинета Эндрю Бернему, который станет седьмым главой британского правительства за последние 10 лет.

Стармер, которого, по традиции, встретили аплодисментами и одобрительными возгласами, сказал, что закрывает эту страницу жизни: "Моя работа на посту премьера подошла к концу. Это была огромная честь. Я убежден, что наша страна сильнее и справедливее, чем два года назад".

Своими достижениями он назвал укрепление экономики и общественного сектора, снижение детской бедности, сокращение иммиграции и рост международного влияния: "Я напрямую убедился, чего может достичь наш народ. Наши враги сделают все, чтобы нас расколоть, но мы должны помнить о нашем величии".

Покидая резиденцию на Даунинг-стрит, 10, Стармер обещал оказать полную поддержку своему преемнику. Затем он направился в Букингемский дворец, чтобы официально сообщить королю о своей отставке.

Мир
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