Автором иранских пропагандистских видео в стиле LEGO оказался медбрат из США

Как пишет The New York Post, медбрат из американского Милуоки Махди Хеммат является автором вирусных роликов в стиле LEGO, созданных искусственным интеллектом, которые прославляют Иран и критикуют США.

Хеммат называет себя "LEGO-журналистом, который кирпичик за кирпичиком рассказывает об информационной войне. У него есть 180000 подписчиков в социальных сетях – прежде всего, в Instagram и TikTok. Его последнее видео изображает покушение на ультраконсервативного комментатора Лору Лумер.

Перед этим Хеммат опубликовал видео, посвященное смерти сенатора Линдси Грэма. "Ястреб войны сбит, ястреб войны сбит. Сердце не бьется, а ведь ты призвал спалить все города. Ты первый в очереди, сбитый ястреб", – говорится в сопровождающем тексте.

37-летний медбрат впервые рассказал, что является автором видео, еще в апреле в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Он назвал США террористическим государством, которого подобные дешевые кампании в интернете заставляют тратить миллиарды на контрпропаганду.

"Исламская республика и ее сторонники высмеивают Трампа. LEGO-анимация мгновенно становится вирусной. Она показывает президента, чей эпшейновский режим может лишь болтать, но не действовать, потому что за веревочки дергает Нетаниягу и его дьявольская синагога", – заявлял он.