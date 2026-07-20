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Мир

Сотрудник НИИ, связанного с "Роскосмосом", арестован в Москве по делу об измене

Россия
Суд
время публикации: 20 июля 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 11:16
Сотрудник НИИ, связанного с "Роскосмосом", арестован в Москве по делу об измене
Wikipedia.org. Фото: Qweasdqwe

Мещанский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене научного сотрудника московского научно-исследовательского института ЦНИИмаш Максима Кравчука. Институт подчиняется корпорации "Роскосмос".

Как пишет "Медуза", 35-летний специалист по аэродинамике был задержан 24 июня, в день своего рождения, и в конце месяца подал апелляцию на арест. Обстоятельства дела засекречены, поскольку речь идет об измене.

Отмечается, что Кравчук стал по меньшей мере четвертым сотрудником НИИ, обвиненным в государственной измене с 2019 года. Это также седьмой известный случай уголовного преследования ученого, работавшего в сфере обороны, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Мир
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