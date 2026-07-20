Сотрудник НИИ, связанного с "Роскосмосом", арестован в Москве по делу об измене
время публикации: 20 июля 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 11:16
Мещанский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене научного сотрудника московского научно-исследовательского института ЦНИИмаш Максима Кравчука. Институт подчиняется корпорации "Роскосмос".
Как пишет "Медуза", 35-летний специалист по аэродинамике был задержан 24 июня, в день своего рождения, и в конце месяца подал апелляцию на арест. Обстоятельства дела засекречены, поскольку речь идет об измене.
Отмечается, что Кравчук стал по меньшей мере четвертым сотрудником НИИ, обвиненным в государственной измене с 2019 года. Это также седьмой известный случай уголовного преследования ученого, работавшего в сфере обороны, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2026