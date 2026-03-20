Посол Израиля в Москве осудил поддержку Россией Ирана
время публикации: 20 марта 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 17:36
Россия заявила послу Израиля в Москве Одеду Йосефу "протест в связи с обстрелом сотрудников съемочной группы телеканала RT, получивших ранения из-за атаки израильских ВВС на юге Ливана", говорится в сообщении МИД РФ.
Одед Йосеф встретился с заместителем министра иностранных дел России и отметил, что о действиях ЦАХАЛа в указанном районе было сообщено заблаговременно.
Посол Йосеф подчеркнул, что любая попытка представить этот инцидент как преднамеренные действия против журналистов нелепа и далека от реальности.
В ходе беседы с заместителем министра иностранных дел израильский посол раскритиковал поддержку Ирана Россией, а также отсутствие какого-либо осуждения преднамеренных обстрелов Израиля со стороны иранского режима и "Хизбаллы".